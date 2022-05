Photo : VNA

Canberra (VNA) – Un séminaire sur l'investissement au Vietnam a eu lieu le 24 mai en Australie.

Organisé par l'ambassade du Vietnam en Australie, le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) et l'État australien du Victoria, ce séminaire a présenté des potentiels et des opportunités d'investissement dans la province de Binh Duong. Il a vu la participation de nombreuses entreprises du pays hôte.

Lors du séminaire, le président du Comité populaire de Binh Duong, Vo Van Minh, a présenté les atouts de sa province, notamment en matière de transport et d'infrastructures. Pour l’heure, Binh Duong recense une dizaine de zones industrielles aux normes internationales, attirant de nombreuses grandes entreprises du monde.

A cette occasion, le président du Comité populaire de Binh Duong et l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, ont répondu à de nombreuses questions sur les priorités et les politiques du Vietnam en général et de la province de Binh Duong en particulier, notamment des soutiens aux petites et moyennes entreprises (PME).

Un jour auparavant, le 23 mai, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh et le président du Comité populaire de Binh Duong, Vo Van Minh, ont assisté à un forum d’affaires entre l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Australie à Melbourne.

L'ASEAN est actuellement le deuxième partenaire commercial de l'Australie avec un commerce bilatéral de plus de 80 milliards de dollars en 2019-2020.

S'exprimant lors du forum, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a affirmé que l'ASEAN était toujours prête à soutenir les entreprises australiennes dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives et activités de coopération après la pandémie de COVID-19. Il a suggéré à l'Australie d’augmenter ses investissements en Asie du Sud-Est, de supprimer les visas pour les pays de l'ASEAN...

A cette occasion, l'ambassadeur vietnamien a travaillé avec la ministre de l'Agriculture du Victoria, Mary-Anne Thomas, et a assisté à une table ronde organisée par l’Institut politique Australie-Vietnam (Australie Vietnam Policy Institute).-VNA