Photo d'illustration : vneconomy.vn

Hanoi (VNA) – Les groupes d’Orsted (Danemark) et d’Equinor (Norvège) ont déclaré prêter attention aux projets de développement de l’énergie éolienne offshore au Vietnam, lors de rencontres avec les responsables du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré au vice-président et directeur général du groupe éolien danois Orsted, Martin Neubert, que le développement de l’éolien offshore revêtait une grande signification, parce qu'il est possible de combiner les objectifs de croissance économique, de sécurité énergétique avec de faibles émissions de carbone.

Il a souhaité voir ce groupe danois partager ses expériences en matière d’éolien offshore pour réaliser des projets de transition énergétique efficace et conformes au développement socio-économique du Vietnam.

De son côté, Martin Neubert, a déclaré que son groupe considérait le Vietnam comme un marché important, ce dont témoigne l'établissement d' un bureau de représentation au Vietnam en décembre 2020 dans le but de contribuer plus spécifiquement à la formation de la filière éolienne offshore au Vietnam.

A l’avenir, Orsted souhaite soutenir le Vietnam pour atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050, a-t-il précisé.

Le groupe norvégien Equinor s'intéresse également au développement de l'éolien offshore au Vietnam. Il vient d'ailleurs d’ouvrir un bureau de représentation à Hanoï. Cela démontre l'engagement à long terme du gouvernement norvégien d'aider le Vietnam à remplir ses engagements en matière de changement climatique avancés à la COP 26.

Equinor Asa (auparavant Statoil et StatoilHydro) est une compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne fondée en 1972. C'est la plus grande entreprise de Norvège avec environ 29.000 employés. Equinor est coté à la bourse d'Oslo et au NYSE, néanmoins l'État norvégien détient toujours la majorité de la société, avec 67 % des actions.

Ce groupe a coopéré avec le ministère de l'Industrie et du Commerce sur la recherche et le développement de la chaîne d'approvisionnement d'énergie éolienne offshore au Vietnam.

Equinor et PVN ont signé le 25 mars 2021 un protocole d'accord sur l'évaluation de la faisabilité d'une coopération dans le développement de projets éoliens offshore et d'énergies renouvelables au Vietnam.

En 2021, les deux parties ont mené des études et des évaluations sur le potentiel de développement de l'éolien offshore au Vietnam et proposé un site d'étude dans les provinces de Ba Ria - Vung Tau, Binh Thuan, Ninh Thuan, Thai Binh et Hai Phong… -VNA