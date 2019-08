Photo d'illustration : thejakartapost.com

Jakarta (VNA) - «The Indonesia Great Sale», le plus grand événement de ventes en Indonésie, aura lieu du 14 au 25 août et devrait générer un chiffre d'affaires total de plus de 35.000 milliards de roupies (2,4 milliards de dollars).

Le président de l'Association des détaillants indonésiens (Aprindo), Roy Mandey, a déclaré que l'événement pourrait augmenter le nombre quotidien moyen de clients dans les centres commerciaux, qui devrait passer de 50.000 à 60.000 (+20%).

L'événement sera organisé conjointement par Aprindo et l'Association indonésienne des centres commerciaux (APPBI) pour célébrer le 74e anniversaire de l’indépendance de l'Indonésie.

La manifestation réunira 321 centres commerciaux répartis dans 24 villes et provinces, dont le Grand Indonesia à Jakarta, le Palembang Square Mall à Sumatra du Sud, le Ciputra Mall Semarang à Java central et le Beachwalk Shopping Centre à Bali.

On espère que cet événement aura autant de succès que «Singapore Great Sales», «Amazing Thailand Sale» et «Mega Sale Malaysia».

«The Indonesia Great Sale» attirera des acheteurs indonésiens ainsi que des touristes étrangers. L’Indonésie est connue pour son batik (tissu en coton et soie teint à la main) et ses meubles, qui seront mis en avant lors de la manifestation.

Les acheteurs pourront bénéficier de réductions allant jusqu’à 74% sur la nourriture, la mode, les équipements de sport et d’autres produits. -VNA