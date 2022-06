Photo: VNA

Hanoï (VNA) - De fortes pluies se poursuivent jusqu’au 15 juin dans les localités septentrionales, notamment dans la région montagneuse du Nord, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Le 14 juin, les localités septentrionales et Thanh Hoa connaissent des précipitations moyennes de 40 à 80 mm, parfois supérieures à 120 mm. Particulièrement dans les provinces de Lai Chau, Dien Bien, Son La, Lao Cai, Yen Bai, Tuyen Quang, Bac Kan, Thai Nguyen, Phu Tho, Vinh Phuc, les précipitations enregistrées pourraient dépasser 150 mm en 24 heures.

Selon les prévisions, dans la nuit du 14 juin au 15 juin, les pluies s’abattront sur Dien Bien, Lai Chau, Son La, Hoa Binh (Nord), à la partie méridionales du delta du fleuve Rouge, à Thanh Hoa et Nghe An (Centre). Les précipitations prévues sont de 30 à 60 mm et pourraient dépasser 80 mm dans quelques localités. D'autres régions du Nord s’attendent à des averses et des orages. – VNA