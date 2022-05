L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: baochinhphu.vn



Washington (VNA) - À l'invitation du président américain, Joseph Robinette Biden Jr., le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, participera au Sommet spécial ASEAN - États-Unis à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux parties, et effectuera une visite de travail aux États-Unis et aux Nations Unies du 11 au 17 mai.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a déclaré que ce Sommet spécial montrait que l'ASEAN était très importante pour les États-Unis, et vice versa, les États-Unis étaient également très importants pour l'ASEAN.



Le Sommet vise non seulement à célébrer le 45e anniversaire des relations ASEAN-États-Unis, mais également à passer en revue leurs relations, à définir les orientations clés de la coopération ASEAN-États-Unis dans les années à venir. Il permettra également aux dirigeants participants de discuter de questions régionales et internationales d’intérêt commun, a indiqué l’ambassadeur.



S'agissant des perspectives de coopération entre les deux parties dans la reprise post-pandémique, le diplomate vietnamien a estimé que la coopération ASEAN - États-Unis serait renforcée dans les domaines des infrastructures, de l'économie numérique des villes intelligentes, de la transition énergétique, de la santé, de la résilience au changement climatique, etc.



Affirmant que la coopération dans le contrôle de l’épidémie et la reprise économique était une priorité de la coopération entre les deux parties, Nguyen Quoc Dung a rappelé qu’en plus de soutiens en vaccins et équipements médicaux pour les pays de l'ASEAN, les États-Unis avaient transformé le bureau des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à Hanoï en bureau des CDC en Asie du Sud-Est. Les États-Unis proposent également des initiatives pour renforcer la coopération économique avec la région, a-t-il ajouté.



En ce qui concerne les perspectives des relations entre les Etats-Unis et le Vietnam dans les temps à venir, l’ambassadeur vietnamien a estimé qu’elles étaient bonnes, dans l’intérêt commun des deux peuples.



Selon lui, le Vietnam est le plus grand marché d’import-export des Etats-Unis au sein de l’ASEAN. Les États-Unis, eux, sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam. Et les dirigeants des deux pays sont très intéressés à promouvoir le développement stable de la coopération économique bilatérale. En outre, le Vietnam est considéré comme une destination sûre et conviviale et ses entreprises se développent très rapidement et répondent de plus en plus aux normes élevées du monde. Enfin, la communauté vietnamienne aux États-Unis, avec plus de 2,2 millions de personnes, constitue une “passerelle” efficace pour les relations économiques entre les deux pays. -VNA