A Phu Quoc. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le tourisme au Vietnam, notamment en aval du Mékong, s’est rapidement développé ces dernières années. L’« industrie sans fumée » devrait connaître dans les temps à venir une croissance durable avec le lancement de nombreux circuits et l’ouverture de nouvelles destinations grâce aux investissements d’entreprises vietnamiennes et étrangères.

Michael Duck, vice-président du groupe Informa Markets en Asie, a indiqué que le Vietnam aurait de plus en plus de lignes aériennes intérieures et internationales. Il a rappelé que Vinpearl Air, nouvelle compagnie aérienne prometteuse, entrerait prochainement en activité après avoir obtenu sa licence en juillet 2019. Auparavant, en décembre 2018, Air Asia a signé un mémorandum de coopération avec des partenaires au Vietnam, confirmant son intention de fonder une compagnie aérienne low cost sur ce marché.

Par ailleurs, plusieurs enseignes hôtelières internationales ont annoncé leur intention de construire de nouveaux hôtels au Vietnam. En effet, Oyo Hotels & Homes compte investir 50 millions de dollars dans la construction de 20.000 chambres d’hôtel dans 10 villes vietnamiennes à la fin de 2020. Eastin Grand Resort Vung Tau Vietnam, de son côté, envisage d’ouvrir 192 villas et 4.000 établissements de vacances en 2022. Centara Hotels & Resort, lui, veut ouvrir au moins 20 nouveaux hôtels au Vietnam d’ici 2024…

La Banque asiatique de Développement (BAD) a approuvé un prêt de 45 millions de dollars en faveur du Vietnam, qui sera utilisé pour faire des provinces de Hoa Binh, Nghe An, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien-Hue des destinations touristiques compétitives.

Katerina Giannouka, présidente du groupe hôtelier Radisson pour l’Asie-Pacifique, a souligné que le littoral du Centre était en train de devenir l’une des plus attrayantes destinations touristiques en Asie, notamment la vieille ville de Hoi An. C’est pourquoi le groupe Radisson a décidé de participer à des projets au Vietnam, dont le Radisson Blu Hoi An qui offrira aux visiteurs des expériences 5 étoiles.-VNA