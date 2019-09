Madrid (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Espagne vient de commémorer le 74e anniversaire de la Fête nationale de son pays et les 10 ans du partenariat stratégique Vietnam-Espagne.

Vue de la cérémonie. Source : Ambassade du Vietnam en Espagne

L’événement a vu la participation de différents responsables espagnols, de diplomates en poste en Espagne, de Viet kieu, d'étudiants vietnamiens dans ce pays européen.

A cette cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Espagne, Ngo Tien Dung, a brièvement relaté la glorieuse histoire de son pays et ses réalisations en plus de 30 ans de Renouveau.

Il a souligné que le Vietnam est aujourd'hui un pays doté d'une situation politique stable, d'une économie dynamique et d'un rôle de plus en plus important dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région.

Concernant les relations bilatérales, l’ambassadeur Ngo Tien Dung a répété que l'Espagne était l'un des partenaires les plus importants du Vietnam au sein de l'Union européenne et que 42 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, la coopération entre les deux pays avait progressé dans tous les secteurs.

Il a également mentionné qu'en 2018, la valeur de leurs échanges commerciaux s'élevait à 3,6 milliards de dollars et que près de 80.000 touristes espagnols se sont rendus au Vietnam.

Après avoir souligné le dynamisme des échanges de délégations en 2019, il a assuré que la signature en juin dernier de l'accord de libre-échange (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA) ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

De son côté, la secrétaire d'État espagnole au Commerce, Xiana Margarida Méndez Bértolo, a réaffirmé la grande importance accordée au partenariat stratégique avec le Vietnam, et a exprimé sa certitude qu'avec la prochaine approbation de l'EVFTA et de l'EVIPA, les parties concernées étendraient leur coopération économique.

À cette occasion, une collection d'«Ao dai» (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) a également été présentée, à quoi s'ajoutent une exposition de photos et des projections de documentaires sur le Vietnam.-VNA