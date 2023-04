L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung , rencontre la présidente de la région d'Ombrie, Donatella Tesei. Photo : VNA



Lors de l'exposition de photos. Photo : VNA Rome (VNA)-Dans le cadre des activités de l'Année Vietnam - Italie 2023 pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l'ambassade du Vietnam en Italie a organisé une série d'événements du 14 au 16 avril en Ombrie.Il y a eu des activités telles que des rencontres entre l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung avec des dirigeants de la région d’Ombrie et des localités ; des séminaires et échanges de vue sur la complémentarité et le potentiel de coopération économique entre le Vietnam et l'Ombrie ; l’exposition de photos "le Vietnam et ses habitants", le don des films du Vietnam aux cinémas locaux et la présentation de la gastronomie vietnamienne.Lors de la rencontre avec la présidente de la région de l'Ombrie, Donatella Tesei, l'ambassadeur Duong Hai Hung lui a informé le plan d'organiser l'Année Vietnam - Italie en Ombrie et a reçu la lettre de parrainage et de compagnie de l’administration régionale pour les activités durant cette année.

Pour sa part, Mme Donatella Tesei a déclaré que l'Ombrie était très honorée d'avoir été choisie par l'ambassade du Vietnam en Italie comme première localité pour organiser une série d'activités pour l'Année Vietnam - Italie 2023. Selon elle, ces activités ouvrent de nombreuses opportunités concrètes de coopération et contribuent à resserrer la bonne amitié entre les deux pays.



Lors de la rencontre avec l'ambassadeur Duong Hai Hung, Stefania Proietti, présidente de la province de Pérouse, capitale de la région de l'Ombrie, a affirmé que l’administration ainsi que les agences, les entreprises et les communautés de Pérouse coordonneraient activement pour l'organisation de ces activités durant l'Année Vietnam-Italie 2023.



A cette occasion, le diplomate vietnamien a également rencontré des dirigeants locaux, des entreprises et des organisations communautaires de nombreuses localités de la région telles que les villes de Citta di Castello, Foglino et Gubbio.



En particulier, l'ambassade du Vietnam en Italie a organisé une exposition de photos présentant le pays et le peuple du Vietnam dans la ville de Pérouse. Après l'exposition, les participants ont dégusté des plats typiques de la cuisine vietnamienne traditionnelle.



Dans une série d'activités de promotion culturelle, l'ambassade du Vietnam a fait don deux films éminents du cinéma vietnamien ce dernier temps dont "Jasmine" du réalisateur Dang Nhat Minh et "The Brilliant Darkness" (L'obscurité brillante) du réalisateur Aaron Toronto aux cinémas des villes de Pérouse et Città di Castello.-VNA