Hanoï, 16 janvier (VNA) - Les zones économiques et industrielles à l'échelle nationale ont attiré 539 projets d’investissement direct étranger et 615 projets nationaux avec un capital social total de 12,8 milliards de dollars l'année dernière malgré la pandémie de COVID-19, en hausse de 15% par an, a rapporté le ministère du Plan et de l’Investissement.

Photo : VNA



Le capital supplémentaire a atteint 236.200 de dongs, soit l'équivalent de celui de 2020.

Le Département de gestion des zones économiques du ministère a déclaré qu'à la fin de 2021, le pays abritait 564 zones industrielles (ZI) en cours de planification avec une superficie totale de 211.700 ha, 398 ZI établis couvrant 123.500 ha, 292 d'entre eux ont été mis en service et 108 en construction.

Parmi 292 ZI en exploitation, 265 sont équipés de stations de traitement des eaux usés concentrées capables de traiter au maximum 1,24 million de m3 par jour, soit 91 %, soit l'objectif fixé par l'Assemblée nationale. Le taux d'occupation des ZI a atteint 52,5% alors que celui des ZI opérationnelles était de près de 71%.

À l'heure actuelle, il existe 18 zones économiques côtières dans 17 villes et provinces avec une superficie totale de terres et d'eau de 871500 ha.

Jusqu'à présent, les ZI et les zones économiques ont attiré 10.331 projets étrangers et 10.288 projets nationaux d'une valeur respective de 231,6 milliards de dollars et 2,54 quadrillions de dongs (11,04 milliards de dollars). Le capital décaissé a atteint environ 69% et 46,5% du capital social total.

Le ministère a également signalé que le Premier ministre avait approuvé la construction, l'expansion et l'ajustement des infrastructures dans les ZI d'une superficie totale d'environ 11.231 ha l'année dernière. Pas moins de 17 ZI dans les provinces de Bac Giang, Vinh Phuc, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen et Thai Nguyen (Nord) couvrant 4.151 ha ont été approuvés par le Premier ministre pour une planification supplémentaire.

En raison de la pandémie, les revenus totaux des ZI et des zones économiques ont approché les 182 milliards de dollars l'an dernier, en baisse de 27 % d'une année sur l'autre. Ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 132 milliards de dollars des exportations, soit 59% du total du pays, en baisse de 11% par an, et ont contribué environ 121.000 miliards de dongs au budget de l'État, en baisse de 7,5%.



Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc, a déclaré qu'au cours des dernières années, le gouvernement, les ministères, les agences et les localités ont adopté des mesures pour réduire les coûts des intrants encourus par les entreprises dans les ZI tout en accélérant la vaccination et en prenant des mesures flexibles de prévention et de contrôle de la pandémie.

Un certain nombre d'initiatives ont été lancées dans les ZI, telles que "trois sur place", "un itinéraire - deux destinations" pour répondre aux commandes, rechercher l'approvisionnement en matériaux et réduire les coûts d'exploitation.

L'ancien directeur du Département d'investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, Phan Huu Thang, a suggéré que le gouvernement publie des politiques pour attirer des projets à grande échelle vers les ZI formant ainsi des grappes de production à grande échelle avec une connectivité élevée entre les entreprises des ZI et des zones économiques, et entre les entreprises nationales et étrangères.

En particulier, une plus grande attention devrait être accordée aux ZI écologiques, industrielles, urbaines, d’auxiliaire, agricoles de haute technologie avec une infrastructure synchrone, facilitant l'attraction de capitaux de qualité, a-t-il ajouté.- VNA