Hanoï, 20 janvier (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères poursuivra sa coordination avec d'autres ministères, agences, localités et compagnies aériennes pour organiser des vols afin de ramener les Vietnamiens d'outre-mer au Vietnam selon leur souhait, a déclaré la porte-parole Le Thi Thu Hang lors d'une conférence de presse régulière tenue par le ministère le 20 janvier.

Photo : VNA

L'organisation des vols sera basée sur la dernière situation de COVID-19 et la capacité de quarantaine à domicile, a-t-elle souligné.

Ces vols s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à stimuler la reprise et le développement socio-économiques, à renforcer l'intégration internationale dans le nouveau contexte, à faciliter les échanges entre le Vietnam et d'autres pays et territoires et à répondre à la demande de retour des Vietnamiens d'outre-mer.



Depuis que la pandémie a éclaté, le ministère des Affaires étrangères a suivi les directives du gouvernement visant à "mettre les habitants au centre" et à "ne laisser personne de côté", et a coordonné avec les agences compétentes au pays et à l'étranger, les bureaux de représentation vietnamiens dans les pays étrangers et les compagnies aériennes étrangères pour ramener les expatriés vietnamiens chez eux.



Au cours des deux dernières années, le Vietnam a effectué environ 800 vols de rapatriement pour près de 200.000 Vietnamiens de plus de 60 pays et territoires, qui se trouvaient dans des circonstances extrêmement difficiles et souhaitaient rentrer chez eux.

Le Thi Thu Hang a déclaré qu'à partir du 1er janvier 2022, le Vietnam a repris ses vols commerciaux internationaux réguliers vers huit pays et territoires.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a négocié avec des partenaires pour rouvrir davantage de routes vers l'Australie et l'Europe, a-t-elle déclaré, suggérant que les Vietnamiens là-bas peuvent prévoir de rentrer chez eux.

Après avoir consulté le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Sécurité publique, le gouvernement a autorisé le 18 janvier les Vietnamiens résident à l’étranger et leurs proches à entrer dans le pays uniquement avec des certificats d'exemption de visa valides, y compris ceux délivrés avant l'émergence de la pandémie de COVID-19.

"Je pense que c'est une bonne politique de créer les meilleures conditions possibles pour que les Vietnamiens d'outre-mer rentrent chez eux", a-t-elle déclaré.

Le Thi Thu Hang a conseillé aux rapatriés de suivre les directives du ministère de la Santé, notamment les exigences en matière de vaccination, de dépistage, de déclaration de santé et de surveillance.

Selon la porte-parole, le ministère de la Santé a publié le 23 décembre le modèle de passeport vaccinal du Vietnam qui a ensuite été présenté aux agences représentatives étrangers au Vietnam.



Le passeport vaccinal du Vietnam a jusqu'à présent été reconnu par 10 partenaires, à savoir le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde, la Biélorussie, le Cambodge, les Philippines, la Palestine et les Maldives.

Pendant ce temps, le Vietnam a reconnu les passeports de vaccination ou les certificats de vaccination temporaires de 79 pays et territoires.

La reconnaissance contribuera à raccourcir la période de quarantaine pour les arrivées de ces 79 pays et territoires à seulement trois jours, ainsi que la période de quarantaine pour les personnes entièrement vaccinées ou récupérées, a déclaréla porte parole du ministère des AE Le Thi Thu Hang.- VNA