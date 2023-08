Tuyên Quang (VNA) – Dotée des paysages montagneux majestueux et poétiques, de nombreuses grottes calcaires, la province de Tuyên Quang (Nord) possède un grand potentiel de développement du tourisme d’expérience et de découverte pour attirer toujours plus de touristes sur son territoire.

Des touristes visitent la grotte de Khuôi Pin, commune de Khuôn Hà (Lâm Binh). Photo : baotuyenquang.com.vn



Les grottes et cavernes sont les plus nombreuses dans les districts de Hàm Yên, Chiêm Hoa, Na Hang et Lâm Binh. De nombreuses grottes et cavernes ont été aménagées pour le public, telles que la grotte Tiên (Fée) dans la commune de Yên Phu à Hàm Yên, la grotte Bo Kim dans la commune de Thanh Tuong à Na Hang, la grotte Khuôi Pin dans la commune de Khuôn Hà à Lâm Binh, les grottes Bo Ngoang, Tham Vài, Tham Ngân dans la commune Phuc Son à Lâm Binh.

Surnommée Phong Nha-Ke Bang de la région montagneuse du Nord-Est, la grotte Tiên à cheval sur les montagnes Châu Quy, Bach Ma et Toa, dans la commune de Yên Phu, se distingue par son réseau de cavernes et de grottes, au nombre de sept : Tiên, Dàn Da, Thiên Dinh, Thiên Cung, Thach Sanh, Tam Cung, et Âm Phu, disposées en arc, garantissant des panoramas grandioses.

Autour de cette grotte pittoresque possédant des stalactites, stalagmites qui se sont composées au fil des éternités de sculptures naturelles somptueuses, les légendes fleurissent comme des petites fleurs qui tapissent le bord des sentiers. Le voyageur sera invité à s’immerger dans des contes et légendes sur lesquels les autochtones aiment asseoir l’histoire de leur terre.

En plus de la grotte Tiên, le district de Hàm Yên envisage également d’exploiter la grotte Canh Sinh dans la commune de Minh Dân, la grotte Qua Na, grotte Doi (Chauves-souris) dans la commune de Yên Thuân, et la grotte Da Den dans la commune de Yên Phu à des fins touristiques.

Les touristes visitent la grotte de Bo Kim, village de Ban Bung, commune de Thanh Tuong (Na Hang). Photo : baotuyenquang.com.vn



La province offre par ailleurs plusieurs circuits qui se matérialisent par des sentiers à travers la montagne, la forêt Nà Niêng et la grotte Bo Kim dans le district de Na Hang, garantissant des panoramas grandioses. Le district de Lâm Binh a aménagé de nombreuses grottes au service du développement touristique telles que les grottes Khuôi Pin, Nam Thuôm, Giêng Troi, Song Long, Bó Ngoang, Tham Vài, Tham Ngân dans la commune de Phuc Son.

En outre, des dizaines de grottes, grandes et petites, découvertes dans les communes de Khuôn Hà, Lang Can, Binh An, Xuân Lâp, Phuc Yên, Phuc Son, Minh Quang représentent à la fois des lieux empreints de mystère et à la fois des sites excitants presque magiques.

Tuyên Quang abrite également un grand nombre de sites historiques et culturels, notamment le site historique de Tân Trào qui était autrefois la résidence du président Hô Chi Minh et des agences centrales du Parti avant le succès de la Révolution d’Août et pendant la guerre de résistance contre les colonialistes français.

En tant que foyer de 22 groupes ethniques, elle est célèbre pour deux patrimoines culturels immatériels de l’humanité de l’UNESCO, dont les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thái au Vietnam et les pratiques liées à la croyance viêt en les déesses-mères des Trois mondes aux temples Thuong, Ha et Y Lan. - VNA