Dang Thi Ngoc Thinh rencontre la direction du groupe du caoutchouc du Vietnam (Photo: VNA)

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Lundi 2 décembre à Hô Chi Minh-Ville, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a discuté avec les dirigeants du groupe du caoutchouc du Vietnam des activités d’émulation et de récompense.

En tant que première vice-présidente du Conseil national d’émulation et de récompense, Dang Thi Ngoc Thinh a demandé au groupe de s’adapter aux évolutions du marché et de diversifier ses activités.

Le groupe devrait conduire des mouvements d’émulation pour faire écho aux grands événements du pays en 2020 et mettre en place des mesures d’encouragement à destination de ses salariés, plus particulièrement les femmes et personnes issues de minorités ethniques, a recommandé la vice-présidente.

Le groupe du caoutchouc du Vietnam, où travaillent 88.000 personnes, gère actuellement 415.000 hectares d’hévéas. Il a réalisé un bénéfice après impôt de 3.600 milliards de dôngs (plus de 158 millions de dollars) en 2018. –VNA