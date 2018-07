La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh offre des cadeaux aux représentants de familles méritantes dans la province de Quang Nam. Photo: Internet



Quang Nam (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite et offert des cadeaux à des familles méritantes et démunies dans le district de Que Son et le chef-lieu de Dien Ban, province de Quang Nam (Centre), ce à l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Elle a remis dix "maisons du cœur", d’un montant de 500 millions de dongs, à des familles des Mortes pour la Patrie et des cadeaux à 100 familles défavorisées ou bénéficiant de politiques préférentielles dans le district de Que Son.

Elle a offert à chacune des écoles primaires de Que Phu, de Que Chau et au collège de Dong Phu dix ordinateurs, d’une valeur totale de 330 millions de dongs, et attribué 50 bourses d'études à des élèves brillants en difficulté du collège de Dong Phu.

Dans le chef-lieu de Dien Ban, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a remis cinq "maisons du cœur", d’un montant de 250 millions de dongs, 300 cadeaux à des familles défavorisées ou bénéficiant des politiques préférentielles, outre 50 bourses d’études.

Elle a offert également 420 millions de dongs et 50 cadeaux à des familles méritantes, démunies ou bénéficiant des politiques préférentielles du district de Duy Xuyen.

La vice-président a eu une séance de travail avec les autorités de la province de Quang Nam sur la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes méritantes, avant d’aller offrir de l’encens aux héros morts pour la Patrie du cimetière de Dien Ban et en mémoire du héros mort pour la Patrie Nguyên Van Trôi dans le mémorial qui lui est dédié. -VNA