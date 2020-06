Lors de l'événement (Photo: VNA)

Quang Nam (VNA) - Le 1er juin, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a présenté des maisons et des cadeaux à des bénéficiaires des politiques d’assistance sociale et à des étudiants pauvres de la province centrale de Quang Nam.Elle a accordé la plaque symbolique de huit maisons, d'une valeur de 560 millions de dongs chacune (24 300 USD), à des ménages pauvres du district de Dai Loc, 50 cadeaux à des familles dans le besoin, d'une valeur de 2 millions de dongs chacun, 20 vélos pour des étudiants pauvres avec des performances d’études exceptionnelles, et 60 cadeaux à des enfants, chacun de 300 000 dongs.Lors d'une foire humanitaire organisée par la Société de la Croix-Rouge du district de Dai Loc, Mme Dang Thi Ngoc Thinh a offert 300 bons, d'une valeur de 500 000 dongs chacun, à des résidents locaux.Le président de la Croix-Rouge provinciale, Le Tan Minh, a déclaré qu’en mai - le mois des actions humanitaires, les sections locales ont collecté plus de 5 500 cadeaux à accorder à des ménages pauvres touchés par le COVID-19, plus de 15 000 masques et 200 écrans faciaux anti-virus à des agents sanitaires de première ligne dans la lutte contre l’épidémie.À travers six foires humanitaires, environ 600 bons ont été distribués à des familles pauvres tandis que des sections ont appelé des philanthropes à construire 25 maisons et de nombreuses toilettes, ainsi qu'à soutenir plus de 1 000 centres humanitaires. -VNA