Le général de division Nguyen Van Son, ancien commandant des Garde-côtes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Défense, le 13 avril 2022, l'Agence d'enquête criminelle du ministère de la Défense a décidé de mettre en examen et de placer en détention provisoire certains anciens dirigeants du Commandement des Garde-côtes pour "Détournement de biens", selon l’article 353 du Code pénal.



Il s’agit du général de brigade Pham Kim Hau, ancien commandant adjoint et chef d’état-major; du général de brigade Bui Trung Dung, ancien commandant adjoint; du général de brigade Doan Bao Quyet, ancien sous-commissaire politique et responsable politique; du colonel Nguyen Van Hung, ancien commandant adjoint; du sous-colonel Bui Van Hue, chef adjoint du Bureau des finances.



Le même jour, l'Agence d'enquête criminelle du ministère de la Défense a modifié ses mesures à l’encontre de Nguyen Van Son, général de division, ancien commandant; et de Hoang Van Dong, général de division, ancien commissaire politique. Elle a décidé des les placer en détention provisoire. Auparavant, ces deux personnes, mises en examen par l’Agence d’enquête criminelle du ministère de la Défense pour "Détournement de biens" selon l’article 353 du Code pénal, avaient reçu l’ordre de ne pas quitter leurs résidences.



Le 1er octobre 2021, le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé de destituer le général de division Nguyen Van Son, le général de division Hoang Van Dong, le général de brigade Pham Kim Hau, le général de brigade Bui Trung Dung et le général de brigade Doan Bao Quyet, de tous leurs postes au sein du Parti.



La Commission de contrôle du Comité central du Parti a décidé de destituer le colonel Nguyen Van Hung de tous ses postes au sein du Parti.



Le 22 octobre 2021, le Premier ministre a décidé de destituer le général de division Nguyen Van Son du poste de commandant des Garde-côtes; le général de brigade Pham Kim Hau des postes de commandant adjoint et chef d’état-major des Garde-côtes; le général de brigade Doan Bao Quyet des postes de sous-commissaire politique et responsable politique des Garde-côtes; le colonel Nguyen Van Hung du poste de commandant adjoint des Garde-côtes. Il a également décidé de retirer la qualité d’ancien commissaire politique du général de division Hoang Van Dong, la qualité d’ancien commandant adjoint des Garde-côtes du général de brigade Bui Trung Dung.



Il s’agit d’une affaire très grave qui reçoit une attention particulière de l’opinion publique. La permanence de la Commission militaire centrale a ordonné aux organes compétents de clarifier les violations des organisations et individus concernés. -VNA