Dak Lak (VNA) – Comme toutes les autres provinces du pays, celle de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, s’emploie à mettre ses pendules à l’heure de la nouvelle ruralité... La physionomie de ses zones rurale s’en ressent, de même que le niveau de vie de ses habitants, sans l’implication desquels rien n’aurait été possible…

Photo: VOV

Cap sur Chiêt, un village rattaché à Ea Tiêu, une commune du district de Cu Kuin où le sens de l’intérêt communautaire a rapidement pris le dessus et où personne ne rechigne lorsqu’il s’agit de concourir à l’amélioration du cadre de vie. Sur place, de nombreuses familles n’ont pas hésité à céder des centaines de mètres carrés de terrain pour élargir les routes et moderniser le système d’irrigation. Les villageois ont également collecté des fonds et consenti des journées de travail pour réparer la maison communautaire où se déroulent les activités collectives.

À ce jour, le village compte plus de 300 foyers pour près de 2.000 personnes, tous des Êdê qui vivent essentiellement du café, du poivre et des fruits. Tous sont déterminés à se sortir la tête de l’eau, et de fait, le revenu annuel moyen par habitant est désormais d’environ 34 millions de dôngs... Actuellement, il ne reste que 8 ménages démunis et 25 autres proches au seuil de la pauvreté, ce dont se félicite Y Kua Ênuôl, le patriarche du village.

«Si notre village est à ce point développé, c’est parce que ses habitants ont su faire preuve d’une solidarité remarquable. Mais nous pouvons également compter sur les politiques de soutien de l’État et des autorités locales», dit-il.

Photo: VOV

Le fait est que le village de Chiêt a lancé une vaste campagne de sensibilisation, dont le but est de renforcer la solidarité entre habitants… Pour Y Nguôl Êban, le secrétaire du comité du Parti du village, il en va de la stabilité de la localité…

«Il faut sensibiliser davantage les habitants au bien-fondé de la loi, de façon à ce qu’ils ne se fassent pas manipuler par les éléments subversifs qui rôdent ça et là… Quand l’ordre social règne, l’environnement global est propice au développement économique», explique-t-il.

Il ne serait pas exagéré de prétendre que la commune d’Ea Tiêu, dont les deux cinquièmes de la population sont issus d’ethnies minoritaires, constitue une véritable vitrine de la nouvelle ruralité. En 2022, la commune remplissait déjà 16 des 19 critères de la nouvelle ruralité. Mais elle veut d’ores et déjà voir plus loin : si nouvelle ruralité il doit y avoir, ce sera la nouvelle ruralité avancée, comme l’a souligné Nguyên Van Dung, le président du comité communal populaire…

«Les habitants se sont réunis pour construire des maisons communautaires et moderniser les infrastructures. En 2023, nous élaborerons un plan concret de développement socioéconomique, le but étant d’atteindre les normes de la nouvelle ruralité avancées le plus rapidement possible», confirme-t-il.

Force est de constater qu’à Dak Lak, le sens communautaire prime sur toute autre considération et que la population semble déterminée à aller dans le sens du progrès. – VOV/VNA