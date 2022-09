Lors de la conférence. Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - Le Comité populaire de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a rencontré les bailleurs de fonds étrangers lors d’une conférence organisée mercredi 28 septembre, destinée à promouvoir la coopération entre Dak Lak et ses partenaires étrangers.



Cet événement en format hybride a réuni 16 organisations et agences de représentation étrangères au Vietnam.



Sur la période 2020-2021, Dak Lak a mobilisé plus de 6,5 millions de dollars de financement notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement.



A ce stade, la valeur de décaissement n’a atteint que plus de 30% du plan en raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19.



Dans les temps à venir, Dak Lak souhaite mobiliser des fonds dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et du développement rural, de la sécurité sociale notamment dans les districts à taux de pauvreté élevé tels que Buon Don, Ea Sup, Krong Bong, Lak et M’Drak.



Le vice-président du Comité populaire provincial de Dak Lak, Vo Van Canh a souligné que la conférence était une occasion pour la province et les bailleurs étrangers de partager les orientations pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les parties et promouvoir les relations de coopération entre Dak Lak, les partenaires et organisations étrangers.



A cette occasion, le Comité populaire de la province de Dak Lak a remis des satisfecits à 11 collectifs et individus en reconnaissance de leurs contributions à l’aide humanitaire et à la coopération au développement socio-économique local. –VNA