Des représentants de la province de Dak Lak, d'entreprises vietnamiennes et russes à Moscou. Photo: VNA



Moscou (VNA) - La province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre, espère coopérer avec des partenaires russes dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, de la transformation après récolte et du tourisme, a déclaré le 25 septembre à Moscou le président du Comité populaire provincial, Pham Ngoc Nghi.



S'exprimant lors d'une conférence de promotion de l'investissement en Russie, il a déclaré que Dak Lak était surnommée la capitale du café au Vietnam et qu'elle offrait des conditions favorables à l'agriculture de haute technologie et à l'industrie de transformation.



En outre, la province dispose d'un potentiel de développement touristique considérable, a-t-il souligné, ajoutant que Dak Lak relevait de l'espace culturel des gongs du Tây Nguyên, reconnu en 2005 par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le président du Comité populaire de la province de Dak Lak s'exprime lors de la conférence de promotion de l'investissement à Moscou. Photo: VNA



Il a appelé l'ambassade du Vietnam en Russie à aider la province à nouer des liens avec des partenaires russes, contribuant ainsi au développement socio-économique local.



L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh, a souligné le développement des relations entre le Vietnam et la Russie et s'est déclaré convaincu que Dak Lak deviendrait une destination d'investissement attrayante pour les entreprises russes.



Bui Van Hoa, vice-président de l'Association des entreprises vietnamiennes en Russie, a déclaré que les principaux produits de Dak Lak étaient recherchés en Russie.



À cette occasion, Dak Lak a projeté un documentaire sur ses potentiels et présenté ses spécialités comme le café et d'autres produits agricoles. -VNA