Dà Nang (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Dà Nang s’est engagé à développer son territoire de manière technologique dans le cadre de son projet "Construire une ville intelligente à Dà Nang" dont les objectifs sont fixés à 2030 et assortis d’une vision de plus long terme jusqu’en 2045.

Dà Nang renforce l’application de la technologie de l’industrie 4.0 pour devenir une zone urbaine éco-intelligente. Photo : vietnambiz.vn

La ville côtière centrale de Dà Nang considère la construction de la ville intelligente comme un objectif essentiel et attractif, capable de créer beaucoup d’opportunités, d’améliorer ses ressources et de résoudre les défis du processus de développement urbain auquel elle fait actuellement face.L’objectif de long-terme est en effet de faire de Dà Nang une zone urbaine éco-intelligente ainsi qu’une plaque tournante majeure pour les startup et l’innovation, et l’une des villes les plus vivantes d’Asie d’ici 2045.Lê Trung Chinh, vice-président du Comité populaire de Dà Nang, voit beaucoup d’intérêts à ce projet pour les habitants et le développement de la ville en général. Il considère en effet que, grâce aux technologies, la ville sera capable d’offrir une meilleure qualité de vie mais aussi d’améliorer la performance du gouvernement local dans la gestion et la programmation de la ville et qu’il sera plus facile d’obtenir un développement économique multi-sectoriel et durable à Dà Nang."Ce projet vise à achever la construction de la ville intelligente d’ici 2030, connectée de manière synchrone aux réseaux urbains intelligents du Vietnam et des autres pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)" explique Lê Trung Chinh.Pour sa part, la vice-ministre de la Construction, Phan Thi My Linh, apprécie les résultats positifs déjà obtenus par Dà Nang pour devenir une ville intelligente dotée d’un développement durable.Cependant, la responsable évoque les nombreux enjeux et défis qui restent à relever pour réaliser le développement le développement urbain de cette ville. Par exemple, le travail de planification et la gestion des projets ne répondent pas encore aux exigences de la réalité du développement de la ville intelligente."Avec le projet de ville intelligente, Dà Nang a revu sérieusement son plan urbain, étape par étape. Elle a lancé les priorités pour le déploiement de 6 piliers et de 16 applications spécialisées pour mettre en œuvre le projet de la ville intelligente", ajoute Mme My Linh.Les objectifs de gouvernement intelligent de la villeDans le cadre de ce plan, les services compétents et les autorités de Dà Nang ont récemment signé des protocoles de coopération avec des groupes et des entreprises pour la construction de la ville intelligente. Des solutions et des produits intelligents sont ainsi prévus pour atteindre les objectifs de gouvernement intelligent de la ville : des caméras de sécurité intelligentes, robots, plates-formes de commerce électronique, le paiement en ligne des procédures de services publics, la surveillance de l’environnement à l’aide de la technologie de l’internet des objets (IoT), une application de messagerie Chatbot pour la consultation des services publics, des distributeurs automatiques de documents administratifs...La ville souhaite se doter d’une gestion intelligente de ses services et de son développement urbain tout en voulant assurer la diffusion de ses données récoltées pour développer de nouvelles solutions technologiques. En effet, cette localité du Centre veut devenir une ville moderne, dynamique, créative et intelligente qui se base sur un développement de l’économie de la connaissance.Considérée comme un des grands pôles de start-up, d’innovation et de créativité du Vietnam, Dà Nang occupe une place importante dans la stratégie de développement du Centre. C’est un centre économique moteur pour la croissance et le développement de la région côtière centrale et des hauts plateaux du Centre.Récemment, l’Association vietnamienne pour le traitement de l’information a présenté un certificat de mérite au Comité populaire de la ville de Dà Nang, en reconnaissance de sa position de leader depuis une décennie sur l’indice de développement des technologies de l’information et de la communication au Vietnam (2009-2018). – CVN/VNA