L’école Hy Vong (Espoir) commence à accueillir ses premiers élèves. Photo: FPT



Hanoï (VNA) – Le groupe FPT a annoncé que l’école Hy Vong (Espoir) avait commencé à accueillir ses premiers élèves depuis le 7 février.



Cette école, qui comprend des classes élémentaires et d’enseignement secondaire, est située dans la zone urbaine FPT City à Da Nang. Elle a été construite dans le but de soutenir les enfants devenus orphelins à cause de la pandémie de COVID-19.



L’école Hy Vong compte accueillir durant sa première année scolaire environ 300 élèves. Elle a même élaboré un plan pour s’occuper de 1.000 enfants. Les préparatifs en matière de matériel et de personnel, ainsi que les programmes au service de la formation et des soins des enfants ont été terminés.

L'école offre aux enfants un environnement bien équipé. Photo: FPT





Auparavant, le 16 septembre 2021, Truong Gia Binh, président du conseil d’administration de FPT, avait souligné que l'objectif était de créer pour les enfants un environnement où ils seraient soignés, aimés et formés.-VNA