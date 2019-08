Hanoi, 21 août (VNA) - Un colloque intitulé “Da Nang Business Roundtable” vient d’être organisé dans la Silicon Valley, aux Etats-Unis, avec comme objectif de présenter aux entreprises américaines l’environnement d’investissement et d’affaires de cette ville du Centre.

La zone de hautes technologies de Da Nang (Danang IT Park). Photo: VietQ

S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil populaire municipal de Da Nang, Huynh Duc Tho a souligné que les relations entre le Vietnam et les États-Unis ces dernières années ont enregistré des développements remarquables, l’économie et le commerce étant considérés comme les domaines de coopération les plus réussis, créant un moteur pour le renforcement des relations bilatérales.Da Nang s'est imposé comme l'une des destinations d'investissement les plus potentielles du Centre. Les autorités municipales, qui considèrent toujours les États-Unis comme un marché clé pour la promotion des investissements, souhaitent inviter des entreprises américaines dotées de capacités financières et technologiques à venir sonder l'environnement des affaires et les possibilités de coopération.En particulier, les domaines compatibles avec les atouts des entreprises américaines où Da Nang souhaite attirer les investissements figurent les technologies de l’information, l'électronique, l’aérospatiale, l’automatisation, l’intelligence artificielle, l'industrie auxiliaire, la santé, l'éducation, l'immobilier...M. Kevin Loebbaka, directeur général de Universal Alloy Corporation, spécialisée dans la fabrication de composants aérospatiaux et basée au Danang IT Park, a affirmé que “Da Nang est une destination à ne pas manquer pour les entreprises qui envisagent d’accroître leur production ou d’investir vers l’Asie du Sud-Est grâce à ses avantages en termes d’emplacement stratégique, de milieu de vie idéal ainsi que de main-d’œuvre jeune, dynamique, enthousiaste et qualifiée".Un représentant d’Ai20X Silicon Valley, un réseau d'experts et d'entreprises de premier plan du secteur des technologies, des techniques de conseil en marque, du conseil en stratégie commerciale et de distribution, a apprécié les potentiels de Da Nang pour attirer des entreprises technologiques. Il a présenté des projets de coopération à Da Nang pour renforcer la formation des ressources humaines, la chaîne d'approvisionnement, la création d'entreprises et la connexion des investissements entre Da Nang et les États-Unis.A cette occasion, les parties ont conclu des mémorandums de coopération dans le développement du Danang IT Park, la création de la société par actions Trung Nam Meritronics Technology JSC ainsi que dans le projet de faire du Danang IT Park une "Silicon Valley élargie". - CPV/VNA