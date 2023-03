Da Nang s’efforce d’attirer 7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers cette année. Photo: quotidien Da Nang

Da Nang (VNA) – La ville Da Nang (Centre) tente de mettre en place de nombreuses mesures pour attirer 7 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) cette année.



Da Nang se concentrera sur des projets d'infrastructures dans le développement de l'industrie de haute technologie, des technologies de l'information et de la logistique.

La ville accélère l'achèvement et la modernisation des infrastructures techniques de ses zones industrielles de Hoa Nhon, Hoa Ninh et Hoa Cam de deuxième phase, de la zone industrielle de soutien aux hautes technologies de Da Nang, l’agrandissement de son parc de hautes technologies. Elle favorise également la promotion des investissements sous diverses formes.



Au cours des deux premiers mois de 2023, Da Nang n'a autorisé que 16 nouveaux projets d'IDE, avec un capital social total de 2,55 millions de dollars, en baisse de 53,6% en capital social par rapport à la même période de 2022.

Jusqu'à présent, Da Nang a attiré 965 projets d'IDE avec un capital social total de plus de 4,065 milliards de dollars.



Les domaines qui attirent le plus les investisseurs sont l'industrie, l'immobilier et les services. Le Japon est le premier pays en termes de capital d'investissement avec plus de 900 millions de dollars, suivi de Singapour, des États-Unis et de la République de Corée.



Cependant, l'afflux d'IDE dans la ville a montré une tendance à la baisse ces derniers temps en raison de la pandémie de COVID-19. En particulier, en 2020-2021, la plupart des entreprises d'IDE de la localité ont subi des pertes et ont été contraintes de licencier des employés. Notamment, 57 projets d'IDE ont été interrompus entre 2018 et 2022. -VNA

