Photo: baodanang,vn



Da Nang (VNA) -Da Nang (Centre) a décidé de mettre en œuvre le tri des déchets solides domestiques à la source jusqu'en 2025, dont l'objectif est d'en recycler 15 % d'ici 2025, a-t-on appris lors d’un colloque tenu mardi 2 août à cette ville centrale.

Ce colloque visait à lancer le projet de promotion du tri des déchets à la source et la mise en œuvre de la méthode 3R : Réduction-Réutilisation-Recyclage dans la ville (2e phase), financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Présent à ce colloque, le directeur du Service des Ressources naturelles et de l'Environnement de la ville de Da Nang, Tô Van Hung, a déclaré que la première phase de ce projet a été mise en œuvre il y a 5 ans.

Ce projet a obtenu des résultats, grâce à une coopération efficace entre les villes de Da Nang et Yokohama (Japon), avec le soutien technique de l'IGES (Institut pour les stratégies environnementales mondiales), a-t-il indiqué.

De nombreux responsables municipaux ont été formés au Japon, et de nombreux modèles communautaires concernant le tri des déchets à la source et la mise en œuvre de la méthode 3R : Réduction-Réutilisation-Recyclage ont été effectués à titre expérimental dans les arrondissements de Hai Châu et Thanh Khê, a-t-il précisé.

De son côté, Tsukiji Makoto, représentant de l'IGES a a déclaré que dans la 2e phase, le projet continuera de mener des activités telles que élaboration d'une carte des "points chauds" pour les déchets dans la ville de Da Nang, cours de formation au traitement des déchets dans la ville de Yokohama, mise en activité à titre expérimental dans les arrondissement de Hai Châu, Thanh Khê et Liên Chiêu, poursuite de l'élaboration de politiques de tri et de traitement des déchets solides… -VNA