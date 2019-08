La zone de traitement de déchets solides de la décharge de Khanh Son. Photo : internet



Da Nang (VNA) - Devant l'augmentation du volume de déchets solides ménagers dans la ville de Da Nang (Centre), le Comité populaire municipal est en train de diriger les organes compétents dans les efforts pour le traitement de la pollution environnementale de la décharge de Khanh Son.

Chaque jour, environ 1.100 tonnes de déchets solides ménagers sont collectés et enterrés dans la décharge unique de la ville de Da Nang. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), le volume de déchets solides ménagers rejeté par la ville devrait s'élever à plus de 1.800 tonnes par jour en 2025, plus de 2.400 tonnes par jour en 2030, et plus de 3.000 tonnes par jour en 2040.

La zone de traitement des déchets de Khanh Son est entrée en service le 1er janvier 2007. A ce jour, plus de 3,2 millions de tonnes de déchets ont été enterrés dans la décharge de Khanh Son. En raison de l'augmentation de la quantité de déchets, Da Nang devra faire face à un très grave problème en matière de sécurité des déchets, ce qui influencera le développement socio-économique, touristique, et la beauté de la ville.

Le Comité populaire de la ville de Da Nang a avancé diverses solutions au service de la gestion et du traitement des déchets solides ménagers jusqu'en 2025. Selon une résolution du Conseil populaire de Da Nang, d'ici 2025, tous les quartiers et communes doivent effectuer le tri des déchets solides ménagers chez le détenteur du déchet. Toutes les zones industrielles, les établissements de production, de commerce et de service, les organes et les organisations doivent réaliser le tri des déchets à la source. Le taux de recyclage de déchets solides ménagers devrait atteindre 12% en 2020 et 15% en 2025. Il faut assurer que 95% du volume total des déchets solides ménagers sont collectés et traités. Toutes les zones urbaines et résidentielles doivent avoir un point de rassemblement de déchets. En 2020, Da Nang mettra fin à l'enterrement des déchets solides ménagers qui ne répondra pas aux normes hygiènes, construira une usine de traitement de déchets solides et modernisera d’autres ouvrages au service de ce travail.

Selon le directeur du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Da Nang, To Van Hung, en application de la décision No 2357/QĐ-TTg du 4 décembre 2013 du Premier ministre, sur le rajustement de l'aménagement de la ville de Da Nang jusqu'en 2030, une vision pour 2050, la ville est déterminée à faire de la zone de traitement des déchets de la décharge de Khanh Son un complexe de traitement des déchets solides. Elle a défini des objectifs concrets tels que le règlement immédiat des problèmes liés au traitement des déchets solides, la réponse à la stratégie nationale sur la gestion des déchets solides ménagers, le règlement de la pollution de l'environnement, l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Les projets de traitement des déchets solides de la ville doivent appliquer des technologies modernes et avancées.

Le gouvernement a approuvé un plan d'aménagement pour la décharge de Khanh Son jusqu'en 2030. C'est pourquoi la construction du complexe de traitement des déchets à Khanh Son est inévitable. La ville est en train de sélectionner des entrepreneurs, d’évaluer les technologies des investisseurs, ainsi que la feuille de route pour la construction de l'usine de traitement des déchets.

Située au centre du Vietnam, la ville de Da Nang a une superficie de 1.256,53 km² comprenant six arrondissements (Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Ngu Hanh Son, Son Tra et Cam Le) et deux districts de Hoa Vang et de l’île de Hoang Sa. La ville compte une population de plus d’un million de personnes.

Da Nang est connue comme une ville agréable à vivre en raison de sa tranquillité et de sa propreté. Elle a toujours gardé le rang le plus élevé en termes de développement économique. Da Nang a maintenu une bonne sécurité, avec pas de mendiants ni de toxicomanes, et peu d'embouteillages. -VNA