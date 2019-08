Des représentants de Da Nang reçoivent le prix en Thaïlande. Photo: danangfantasticity.com

Da Nang (VNA) – La ville centrale de Da Nang a reçu le prix ASOCIO Smart City 2019 (Ville intelligente ASOCIO 2019) lors du Sommet des villes intelligentes ASOCIO qui a eu lieu le 29 août à Bangkok, en Thaïlande, a annoncé le Service municipal de l'Information et de la Communication.

La ville vietnamienne a été récompensée avec huit autres villes d’économies membres de l'Organisation de l'industrie informatique Asie-Océanie (ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization).

Selon Tran Ngoc Thach, directeur adjoint du Service municipal de l'Information et de la Communication, ce prix reconnaît les efforts continus et les objectifs clairs de Da Nang dans l’édification d'une ville intelligente, qui a commencé en 2014 dans le secteur de l'architecture générale et continué avec de nombreux projets et solutions lancés en 2018 et 2019.

Ce fut une bonne occasion pour la ville de Da Nang d’entrer en contact avec d'autres villes intelligentes de la région, afin de tirer parti de leur expérience et de travailler ensemble sur des idées et des solutions pour construire une ville intelligente basée sur les conditions socio-économiques de la localité.

Photo: ảnh danangfantasticity.com

Le prix ASOCIO Smart City est décerné par le jury de l'ASOCIO, organisé pour la première fois cette année dans le but de récompenser les villes des économies membres qui ont obtenu des résultats importants dans le processus de développement de villes intelligentes.

Le prix est attribué sur la base de cinq critères que sont l’indice de bonheur, les infrastructures intelligentes, les services publics en ligne, le développement économique, l’éducation, la recherche et développement.

l’ASOCIO a été créée en 1984 à Tokyo (Japon). Elle comprend 24 économies membres, plus de 10.000 entreprises spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication dans la région représentant un chiffre d'affaires total de 350 milliards de dollars. -VNA