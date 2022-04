Une acheteuse paie par le code QR au marché Con à Da Nang. Photo:cafef.vn

Da Nang (VNA) – Le service de l’Industrie et du Commerce de la ville de Da Nang, en collaboration avec la société Viettel Da Nang, a ouvert le 8 avril une espace de commerce sans espèces dans le marché Con, arrondissement de Hai Chau.

Le modèle de marchés 4.0 vise à promouvoir la transformation numérique, l'application des technologies de l'information et le paiement sans espèces aux marchés traditionnels. Il permet également aux consommateurs locaux à accéder aux méthodes de paiement modernes.

Actuellement, le comité d'organisation a attribué à plus de 1.000 stands dans les marchés Con, Han et Dong Da, des codes QR connectés à 37 banques et au portefeuille électronique Viettel Money.

Des codes QR ont été attribués à des commerçants au marché Con à Da Nang. Photo: VNA

Après deux mois, le modèle de marché 4.0 a reçu de nombreux rétroactions positives, le nombre de commerçants participants augmentant de jour en jour.

Ce modèle sera multiplié dans d’autres marchés de la ville pour encourager le paiement sans espèces et promouvoir le développement de l’e-commerce, a déclaré le directeur adjoint du service municipal de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Huu Hanh. -VNA