Le pont d’Or à Da Nang, une destination prisée de nombreux visiteurs. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - La relance et le développement du tourisme constituent une tâche importante pour aider Da Nang (au Centre) à relancer son économie. La ville se concentrera sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, tout en mobilisant les ressources disponibles pour soutenir le secteur touristique dans la situation de nouvelle normalité.

C’est ce qu’a souligné le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Phuoc Son, lors d’une réunion organisée à la fin du mois dernier par le Service municipal du Tourisme pour présenter le programme de mise en œuvre du plan sur la reprise des activités touristiques de Da Nang dans la situation de nouvelle normalité.

La ville reprendra les activités touristiques avec comme mot d'ordre « être proactif, adaptatif, flexible » afin d'assurer la sécurité des touristes, du personnel du secteur du tourisme et de la communauté.

Pour les entreprises, lorsqu'elles reprendront leurs activités, elles devront assurer une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace de l'épidémie. Da Nang accueillera tout d’abord des touristes nationaux et ce, en deux phases. La première, en octobre, concerne les visiteurs locaux et la seconde vise à servir les touristes interrégionaux dès novembre. Da Nang se rouvrira au tourisme international conformément aux plans du gouvernement, des ministères et organes concernés.

Lors de la réunion susmentionnée, des agences et tours-opérateurs ont signé un protocole d'accord de coopération en matière de transformation numérique pour la promotion du tourisme.- VNA