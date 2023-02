Dà Nang, 9 février (VNA) - Si certaines plages paradisiaques volent toujours la vedette, certaines des endroits pas nécessairement célèbres pour leurs rivages dorés valent bien une excursion d’une journée ou un séjour plus long.

Le Pont d’Or, à Dà Nang. Photo: VnExpress

Dans un recent article signé Sara Bunny, le journal néo-zélandais The The New Zealand Herald a classé la plage de Da Nang comme l’un des endroits idéaux pour des vacances d’été.Ville balnéaire animée avec un immense arc de sable légèrement incurvé sur le littoral, Dà Nang possède des plages qui conviennent à une gamme d’amateurs de soleil, avec beaucoup d’espace pour tout le monde.La plus proche du centre-ville, la plage de My Khê est idéale pour observer les gens, se promener dans le sable et pratiquer des sports nautiques, avec du matériel disponible à la location dans les magasins de surf à proximité.Non Nuoc a des eaux calmes et claires, et Bac My An propose une rangée de complexes 5 étoiles avec des espaces de plage exclusifs pour les clients.Le Pont du Dragon prend la forme de son homonyme et fait jaillir de l’eau de sa bouche, tandis que le Pont d’Or est une impressionnante passerelle de 150 m de long, avec deux sculptures de main géantes conçues pour donner l’impression qu’elles tiennent le chemin au-dessus de la colline environnante.Auparavant, le Travel and Leisure a également élu Dà Nang comme l’une des destinations idéales pour tous les groupes de touristes dans le monde. La plus grande ville du Centre a été saluée par le célèbre magazine comme un "géant" en termes de cuisine avec ses délicieux plats. – CPV/VNA