Lancement du programme « La Marine vietnamienne accompagne les pêcheurs au large » à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le commandement de la 3e zone navale a lancé le 2 août dans la ville de Da Nang (Centre) le programme « La Marine vietnamienne accompagne les pêcheurs au large ».

Ce programme a pour objectif de sensibiliser les pêcheurs à l’importance de la protection de la souveraineté de la mer et des îles du pays, et à la pêche légale et durable. Ces derniers seront informés de l’accord sur la délimitation de la frontière maritime entre le Vietnam et les pays de la région, et des législations vietnamiennes et internationales sur la pêche.

Le programme est une activité nécessaire et significative permettant aux pêcheurs de continuer leurs activités d’exploitation des ressources halieutiques et de valoriser leur rôle dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays, a déclaré Ho Ky Minh, vice-président du Comité populaire municipal.

À cette occasion, le commandement de la 3e zone navale a offert des cadeaux à des pêcheurs démunis de la ville de Da Nang. -VNA