Le parc industriel de Hoa Cam. Photo: thuonghieucongluan.com.vn



Da Nang (VNA) - La 2e phase du projet d'investissement sur la construction et d'infrastructures du parc industriel de Hoa Cam qui a lancé un appel aux investissements le 20 août, a attiré huit investisseurs vietnamiens et étrangers.

Les investisseurs souhaitant s'inscrire au projet doivent déposer leur candidature jusqu'au 30 septembre.

Le projet couvrira une superficie totale de plus de 120 hectares dans le quartier de Hoa Tho Tay, arrondissement de Cam Le et la commune de Hoa Nhon, district de Hoa Vang, ville de Da Nang (Centre). Il sera réalisé pendant 50 ans et nécessitera un investissement de plus de 2.246 milliards de dongs.

La ville de Da Nang compte actuellement six parcs industriels en activité, couvrant une superficie totale de 1.067 ha. -VNA