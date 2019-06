Photo: VOV



Da Nang (VNA)- Dà Nang, ses plages de sable fin, ses hôtels de luxe, ses pagodes… Oui, c’est vrai, la quatrième ville du Vietnam ne manque pas d’atouts lorsqu’il s’agit d’accueillir les estivants. Mais ceux d’entre eux qui y séjournent au mois de juin peuvent en plus assister à des spectacles pyrotechniques de toute beauté: le festival international de feux d’artifices qui s’y déroule depuis 10 ans est devenu une attraction incontournable!



Placé sous le thème «Les fleuves racontent», le millésime 2019 de ce fameux festival international de feux d’artifices de Dà Nang a débuté le 1er juin avec en lice huit équipes venues de Russie, du Brésil, de Belgique, de Finlande, d’Italie, du Royaume-Uni, de Chine et du Vietnam. Pendant cinq semaines, s’enchaînent cinq compétitions qui correspondent à autant de thèmes: «Origines», «Bourgeons», «Amour», «Couleurs» et «Au large». Ces festins artistiques hauts en couleurs plaisent assurément aux spectateurs, nous assure Dô Thanh Hai, le concepteur de cette édition 2019.



«En plus des cinq soirées de compétition, nous avons mis en place un espace culturel et artistique pour faire en sorte que Dà Nang reste en fête tout le temps», nous dit-il.



Depuis la première édition organisée en 2008 et à chaque fois que le festival a lieu, les berges de la rivière Hàn et les gratte-ciel de la ville sont bondés de touristes et d’habitants. Ils s’invitent de plus en plus nombreux à ces spectacles de lumière et de musique dont la qualité ne cesse de croître. Consciente de cet attrait nouveau, la municipalité de Dà Nang a décidé de faire de ce rendez-vous annuel une sorte de «produit du terroir».



«C’est la troisième fois que je visite Dà Nang. À chaque fois, je découvre un nouveau charme. La qualité des services, la modernité, l’hospitalité des locaux, et surtout la variété des activités culturelles... C’est vraiment une ville où l’on fait bon vivre!», nous confie Pham Quang Khai, un touriste venant de Bình Phuoc.



Le public a parlé et désormais, le festival fait partie des événements culturels les plus importants, en Asie. Mais les organisateurs voient plus grand. Ils ambitionnent de faire de Dà Nang «la» nouvelle destination pyrotechnique de l’Asie, rien que ça! La municipalité a donc rallongé la durée du festival et a multiplié les manifestations annexes. Les spectacles de jets d’eau en musique au bord de la rivière Hàn et les circuits culturels en ville ont d’ores et déjà été plébiscités par 7,6 millions de visiteurs en 2018. - VOV/VNA