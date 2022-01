Cérémonie de signature. Photo: Viettimes.vn

Da Nang (VNA) - Le Centre de promotion du tourisme de Da Nang et la SARL Klook Travel Vietnam ont signé le 21 janvier un accord pour renforcer la coopération et accélérer la communication pour promouvoir le tourisme local.

En vertu de l'accord, les deux parties lanceront des campagnes conjointes au Vietnam et sur les principaux marchés internationaux, favoriseront la communication numérique pour les activités de promotion et de coopération touristiques de Da Nang, et accompagneront les agences de voyages à Da Nang dans leur parcours de numérisation en les aidant à accéder à une suite de solutions technologiques alimentées par Klook.

Les agences de voyages locales peuvent utiliser cette technologie comme outil pour trouver de nouveaux clients, améliorer la publicité en ligne, créer des campagnes trimestrielles ou saisonnières et accompagner des programmes de promotion du tourisme à Da Nang.

Interrogée sur la coopération avec Klook, Nguyen Thi Hoai An, directrice du Centre de promotion du tourisme de Da Nang a déclaré que la transformation numérique dans l'industrie du tourisme était très importante, en particulier dans le contexte de crise sanitaire persistante. La signature de cet accord de coopération de transformation numérique dans le tourisme entre le Centre de promotion du tourisme de Da Nang et Klook Vietnam contribuera à accélérer la reprise du tourisme dans un proche avenir. -VNA