Da Nang est prête à accueillir le Festival du tourisme de golf 2022 . Photo: VNA . Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Festival du tourisme de golf de Da Nang 2022 aura lieu du 29 août au 2 septembre, ses événements phares étant le BRG Open Golf Championship Danang 2022 et de nombreuses activités parallèles intéressantes.

Les golfeurs prêts pour le tournoi professionnel international

Un représentant du comité d'organisation du tournoi a déclaré que le point culminant du Festival du tourisme de golf de Da Nang serait le tournoi de golf de développement asiatique, baptisé "BRG Open Golf Championship Danang 2022", qui devrait avoir lieu à Da Nang du 30 août au 2 septembre. L'événement verra la participation de 120 golfeurs professionnels invités par l'hôte, Asia Tour Company, ainsi que de 20 golfeurs professionnels du Vietnam et de 4 golfeurs professionnels et amateurs nommés par les sponsors, promettant de créer des expériences incroyables pour le public.

Afin de se qualifier pour le BRG Open Golf Championship Danang 2022, les joueurs internationaux doivent être membres de l'Asian Development Tour tandis que les joueurs professionnels vietnamiens doivent figurer parmi les 5 meilleurs du classement des gains du VGA Tour pour 2022 (VGA Tour établi et géré par l'Association vietnamienne de golf). Les joueurs amateurs éligibles pour le tournoi doivent répondre à l'un des quatre critères suivants : être membre de l'équipe nationale de golf, classé dans les 5 meilleurs golfeurs vietnamiens au World Amateur Golf Rankings (WAGR), classé dans les 3 meilleurs vainqueurs au Vietnam Amateur Open présenté par T99 2022, couronnés champions dans les catégories U15, U18 et U21 chez les hommes au Vietnam Junior Open présenté par T99.

Sur la base de ces critères, 9 joueurs amateurs vietnamiens sur 10 sont éligibles pour le tournoi, selon les organisateurs de l'événement. Selon Asia Tour Company, 74 golfeurs internationaux sur 120 se sont jusqu'à présent inscrits au tournoi, et ils viennent de pays tels que la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, la République de Corée, le Japon, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni et Suisse.

L'événement devrait contribuer à promouvoir de nombreuses images de Da Nang et du Vietnam auprès d'amis internationaux. Photo: nhadan.vn

M. Mark Reeves, représentant du groupe BRG, a déclaré que le BRG Open Golf Championship Da Nang 2022 aura lieu au Nicklaus Course du BRG Da Nang Golf Resort. Ce site est le premier parcours de golf au Vietnam et en Asie à utiliser les remblais de style de Floride des Etats-Unis.

Le groupe BRG s'est pleinement préparé à organiser le tournoi de la meilleure manière possible et a invité des experts étrangers à vérifier la qualité du parcours de golf pour s'assurer que le site accueille avec succès le tournoi.

Bien se préparer pour les activités annexes

Nguyen Xuan Binh, directeur adjoint du Service du Tourisme de Da Nang, a déclaré qu'en dehors du BRG Open Golf Championship Danang 2022, des séminaires internationaux se dérouleront du 29 au 31 août.

Les discussions se concentreront sur deux thèmes intitulés "Golf et tourisme" et "La durabilité dans l'industrie du golf". La stratégie de développement du tourisme de golf pour Da Nang et le Vietnam, les expériences des pays étrangers pour développer le tourisme de golf, le potentiel et les opportunités de développement du tourisme de golf à Da Nang ainsi que des questions connexes seront mis en évidence lors de ces séminaires.

La ville offrira également deux programmes touristiques pour créer des expériences de voyage incroyables pour les conférenciers, les représentants des voyages de golf et les agences de voyages internationales. Sont inclus les circuits de découverte de la nature, le circuit d'expérience Sun World Ba Na Hills, le "Da Nang by night tour", ainsi que des événements culturels, gastronomiques et touristiques dans le but de promouvoir Da Nang en tant que destination de voyage attrayante pour les amis internationaux qui assistent au tournoi. -VNA