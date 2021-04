Le pont du Dragon (Cau Rong) à Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Eden Strategy Institute vient d'élire Da Nang "Ville intelligente unique et créative", a annoncé vendredi le service municipal de l'Information et de la Communication.

Cette information est présentée dans le Top 50 des meilleurs gouvernements des villes intelligentes du classement 2020/2021 publié le 31 mars par Eden Strategy Institute.

Concrètement, Da Nang a été classée parmi 30 villes intelligentes uniques et créatives et est l'une des cinq villes intelligentes exemplaires d'Asie-Pacifique. C'est la 2e fois que Eden Strategy Institute publie le classement des gouvernements des villes intelligentes basées sur des recherches et évaluations approfondies sur 235 villes à travers le monde.

Da Nang a été la première et la seule ville vietnamienne à être honorée dans cette édition.

Eden aide les grandes entreprises mondiales, les gouvernements et les organisations à but non lucratif à obtenir un impact durable en alignant leurs plates-formes de croissance, leurs opérations, leurs produits et leurs services sur les forces du marché et les opportunités de développement.-VNA