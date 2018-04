Da Nang (VNA) - La ville de Dà Nang propose depuis le mois d’avril une nouvelle destination pour ses visiteurs: la ruelle des fresques murales d’une longueur de 1,5 km, tout près de la rivière Hàn et du pont du dragon. En attendant une visite sur place, à vous de découvrir les premières images!

Un coin de la ruelle.

Les murs anciens, vétustes et couverts de mousse de la ruelle 75, Nguyên Van Linh du quartier de Phuoc Ninh de l’arrondissement de Hai Châu, ville de Dà Nang (Centre), ont désormais une toute nouvelle physionomie. En effet, elle est sans déchets et haute en couleurs. Depuis le mois d’avril, la ruelle impressionne les passants et visiteurs par ses fresques murales multicolores longues de 1,5 km.



La ruelle de fresques murales au 75, Nguyên Van Linh, se trouve tout près du pont du dragon et de la rivière Hàn, deux emblèmes de Dà Nang. Les peintures sont nées de l’initiative d’une jeune locale, Duong Quynh Trang, secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du quartier de Phuoc Ninh. L’ouvrage a été réalisé en près de quatre mois (de janvier à mi-avril) par les peintres de l’Association municipale des beaux-arts.

Des images de la vie quotidienne.

Les artistes ont ainsi réussi à donner peau neuve à ces murs poussiéreux pour en faire des tableaux pleins de vitalité. "Les peintures racontent l'histoire et la vie quotidienne des locaux. Elles illustrent les vestiges historiques et touristiques ainsi que les emblèmes de Dà Nang", précise Duong Quynh Trang.



"Outre la promotion de l’image de la ville, au travers de cet ouvrage, je veux sensibiliser les gens à la nécessité d’avoir un environnement de vie sain et contribuer au développement du tourisme durable autant que possible", ajoute Quynh Trang.



«Une très bonne idée!»

Petit à petit, le site commence à se faire un nom et commence à attirer les habitants et jeunes de la ville qui expriment leur enthousiasme. Lê Ngoc Su, 65 ans, retraité domicilié dans la ruelle, apprécie grandement cette initiative artistique. "C'est une très bonne idée. Adieu les mûrs dégradés! Notre voisinage a une nouvelle physionomie. En admirant ces oeuvres, je me sens rempli d'optimisme. La vie est belle!", exprime-t-il.

La ruelle des fresques murales se situe en plein centre-ville.

Bùi Quang Vinh, étudiant de l'Université de Quang Nam (province de Quang Nam, Centre) confie qu’il a visité beaucoup de sites de fresques murales dont celles des provinces centrales de Quang Nam et Quang Ngai, mais que celles de Dà Nang l’ont particulièrement impressionné de par leurs propres caractéristiques et originalité.



"La plupart des sites du genre s’installent en général assez loin du centre-ville, il n'est donc pas facile pour les visiteurs de se déplacer. Le chemin de fresques murales de Dà Nang est, quant à lui, différent. Situé dans le coeur du centre-ville, il est très proche du pont du dragon et de la rivière Hàn. Il s'agit donc d'une adresse idéale pour les visiteurs et les touristes", ajoute Quang Vinh.

Les jeunes préfèrent y prendre des photos.

De plus, les thèmes des fresques sont également des sujets très intéressants. "Les fresques représentent des images familières de la ville comme les vendeuses ambulantes, les enfants jouant au ballon, le port de Tiên Sa, les doucs à pattes rousses de Son Trà ou encore le pont du dragon, notamment. Autant de d'images représentatives qui aideront les visiteurs à mieux saisir l'âme ainsi que la vie quotidienne de Dà Nang», conclut-il. -CVN/VNA