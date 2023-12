Dà Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre) a publié samedi 30 décembre une décision portant création du centre de recherche et de formation sur les circuits intégrés (CI) et l’intelligence artificielle (IA).

Dà Nang se concentre sur le développement de l'industrie des puces électroniques. Photo : baochinhphu.vn

Le centre, qui fonctionnera sous la direction du Département municipal de l’information et de la communication, est créé sur la base de la réorganisation du centre de développement des ressources humaines de haute qualité de Dà Nang au sein du Département de l’intérieur.

Le centre mènera des activités telles que la recherche et la formation, le transfert de technologie et la mobilisation de ressources dans les domaines des puces électroniques, des semi-conducteurs et de l’IA, conformément aux réglementations légales, a déclaré le président du Comité populaire municipal, Lê Trung Chinh.

Le Vietnam a besoin d’ingénieurs de haute qualité pour l’industrie des semi-conducteurs, qui recèle un grand potentiel pour créer une percée vers un développement économique durable.

Selon la société d’études de marché Technavioa, le marché des semi-conducteurs au Vietnam devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,5 % entre 2021 et 2025.

Le pays compte actuellement plus de 5.570 ingénieurs en conception de circuits intégrés, dont plus de 85% à Hô Chi Minh-Ville, 8% à Hanoi et 7% à Dà Nang. - VN