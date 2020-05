Une vue de la ville côtière de Da Nang. Photo : VNA



Da Nang (VNA) – Le Comité municipal du Parti pour Da Nang encourage les agences, les secteurs et les localités de la ville à lancer diverses mesures afin de promouvoir la reprise économique, la stabilité et le développement socio-économique locaux.



Le Comité municipal du Parti demande à tous les secteurs et localités de continuer à assurer le consensus du système politique, du milieu des affaires et de la population sur la nécessité d’appliquer des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Il leur recommande également d’être prêts en matière de personnel et matériel pour s’adapter à toutes situations éventuelles, éviter toute négligence.



Selon les directives du Comité municipal du Parti, les localités assouplissent les mesures de distanciation sociale tout en assurant un contrôle raisonnable, évitant toute négligence. Il est nécessaire d’appliquer de façon rigoureuse les préconisations et les politiques du Comité central du Parti et du gouvernement concernant l’assistance des entreprises impactées et la reprise des activités économiques et sociales.



La plus grande ville du Centre doit accorder sa priorité à cinq secteurs principaux : renforcement de l’attrait des investissements nationaux et étrangers ; rétablissement et accélération des activités de production, de commerce, d’import-export ; stimulation du tourisme et de la consommation intérieure ; promotion de l’investissement public ; résolution des difficultés auxquelles se heurtent des projets d’envergure d’entreprises, création de conditions propices à l’investissement et à la mise en oeuvre des projets.



Truong Quang Nghia, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité municipal du Parti pour Da Nang, a souligné : “Comme l’épidémie de COVID-19 est généralement contrôlée à l’échelle natoinale, Da Nang s’efforce maintenant de surmonter rapidement les défis et difficultés, de réaliser au mieux possible les missions définies pour 2020 et atteindre les objectifs”. Il a notamment insisté sur l’unanimité des organes publics de tous niveaux et du milieu des affaires sur ce sujet, avant d’informer des orientations futures.



“Pour les temps à venir, la permanence du Comité municipal du Parti demande aux comités du Parti, aux administrations publiques, à l’antenne du Front de la Patrie du Vietnam à Da Nang de se concentrer sur leurs tâches et missions. Le comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire municipal de Da Nang demande aux organes concernés d’élaborer des programmes, plans et scénarios sur leur travail de gestion, d’assurer une application efficace des politiques de soutien à la production et au commerce, de favoriser le décaissement des investissements publics et de garantir le bien-être social”, a-t-il déclaré.



Le Comité populaire de Da Nang et les organes compétents doivent proposer des objectifs et des mesures pour adapter le budget local en 2020 à la nouvelle situation. Ils doivent en outre élaborer un plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025, et un plan sur l’investissement public à moyen terme pour la même période. De plus, il leur faut finaliser une résolution sur certains mécanismes spécifiques au service du développement de Da Nang pour la soumettre à l’Assemblée nationale. Il est également important de parachever le projet concernant la modification de la Planification générale de la ville pour 2030, vision pour 2045, qui servira de base pour attirer des investissements et résoudre des problèmes surgissant dans le secteur de la planification.



Parallèlement, les organes compétents chercheront à aider les filières industrielles principales de la ville telles que l’automobile, le caoutchouc, l’électronique, les boissons..., à surmonter des difficultés en raison de l’épidémie de coronavirus. Des plans et diverses mesures seront également lancés pour relancer le secteur touristique.



Pendant les premiers mois 2020, l’épidémie de nouveau coronavirus a grandement affecté la situation socio-économique du Vietnam, dont Da Nang – la plus grande ville du Centre. Plusieurs indices économiques importants de la ville ont connu une chute. En effet, au cours des quatre premiers mois de l’année, le nombre d’arrivées touristiques à Da Nang a enregistré une chute de 57,6%. Le chiffre d’affaires du secteur du tourisme a reculé de 51,2%. Les ventes au détail de marchandises et de service ont diminué de 6,8%. Les exportations de Da Nang ont également connu une baisse de 8,4%. Les recettes budgétaires ne représentaient que 25,3% des prévisions.-VNA