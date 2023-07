Dà Nang (VNA) - Selon le classement de l’indice de compétitivité provinciale (PCI) 2022 récemment publié par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Dà Nang recule de 5 places pour pointer au 9e rang (9 sur 63), un recul exceptionnel que la ville s’emploie à rattraper.

Le Pont du Dragon à Dà Nang (Centre). Photo : VNA

Le rapport de la VCCI montre que Dà Nang doit améliorer sa gouvernance économique. 6 des 10 de ses indicateurs économiques - ceux qui concernent l’accès au marché, l’accès au foncier, les coûts informels, le dynamisme des autorités locales, le soutien accordé aux entreprises et la formation de la main-d’œuvre - accusent un recul.

D’après Lê Minh Tuong, directeur adjoint du service municipal du plan et de l’investissement, Dà Nang doit s’efforcer de lever les obstacles liés à l’aménagement du territoire et aux procédures d’investissement.

«Le Département des ressources naturelles et de l’environnement met tout en oeuvre pour faciliter l’accès des entreprises au foncier. Le Département du plan et de l’investissement a quant à lui pris de nombreuses mesures pour aider les entreprises à achever rapidement les procédures d’investissement, et proposé à la ville de nouvelles politiques incitatives en faveur des investisseurs. Prochainement, nous examinerons chaque indice et proposerons à la ville des recommandations pour améliorer son climat d’affaires et d’investissement», a-t-il dit.

Lê Trung Chinh, le président du Comité populaire de Dà Nang, a quant à lui indiqué que la municipalité avait pris des mesures plus appropriées pour faciliter l’accès des entreprises aux emprunts bancaires.

«Nous avons chargé le service du plan et de l’investissement de travailler avec les entreprises pour savoir quelles sont leurs difficultés. Nous avons un groupe de travail chargé des projets d’investissement d’envergure qui se réunit tous les mois et nous rapporte les problèmes», a-t-il expliqué.





En ce qui concerne l’accès au foncier, un portail électronique a été mis en place pour s’assurer que les informations afférentes soient publiées de manière transparente. Les entreprises peuvent y trouver le plan d’aménagement du territoire de la ville, le plan d’occupation des sols, les enchères annuelles, les démarches administratives à suivre, ou les terrains qui ne sont pas encore utilisés dans les parcs industriels... Concernant les procédures administratives, le service du plan et de l’investissement a effectué des sondages auprès des entreprises afin d’améliorer la qualité des services publics rendus et de raccourcir le délai de traitement des dossiers.

Étant l’un des trois pôles d’entreprenariat et d’innovation du Vietnam, Dà Nang a pris des mesures pour créer une base juridique favorisant l’entreprenariat et l’innovation et a massivement investi dans la modernisation des infrastructures, comme nous l’a indiqué Hô Ky Minh, le vice-président du Comité populaire municipal.

«Le nombre de startups ne cesse d’augmenter. Certaines jeunes entreprises qui opèrent dans les domaines telles que les technologies de l’information et l’intelligence artificielle ont réussi à attirer des investisseurs étrangers. Ce n’est pas pour rien que Dà Nang a reçu à deux reprises le prix Ville attractive en matière d’entreprenariat et d’innovation», a-t-il fait remarquer.

Dà Nang achève les dernières démarches pour mettre en service le parc de logiciels n°2. Elle prépare par ailleurs les appels d’offres pour la construction du parc industriel de Hòa Câm et du parc industriel de Hoa Ninh.

Depuis 2010, Dà Nang s’est classée à 11 reprises parmi les cinq provinces et grandes villes les plus compétitives du Vietnam dont 5 fois à la première place. – VOV/VNA