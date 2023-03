Hanoï, 12 mars (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 12 mars à Dà Nang (Centre) afin de rendre hommage aux 64 soldats de la Marine populaire du Vietnam qui se sont sacrifiés le 14 mars 1988 sur l'île de Gac Ma, dans l'archipel de Truong Sa, pour défendre la souveraineté nationale.

Des représentants des familles des héros morts sur l'île de Gac Ma et des vétérans ayant travaillé et combattu dans l'archipel de Truong Sa ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux héros morts sur l'île de Gac Ma. Photo : VNA

Lors de la cérémonie, des représentants des familles des héros morts sur l'île de Gac Ma et des vétérans ayant travaillé et combattu dans l'archipel de Truong Sa ont observé une minute de silence en leur mémoire. Ils ont également brûlé des bâtonnets d'encens, lâché des fleurs et des lanternes sur la rivière Hàn pour leur rendre hommage.

Le chef du Comité de liaison traditionnelle des soldats de Truong Sa à Da Nang, Nguyen Van Tan, a déclaré que parmi les soldats tombés lors de la bataille de Gac Ma le 14 mars 1988, neuf venaient de Da Nang et un de la province voisine de Quang Nam.

Photo : VNA



Nguyen Van Tan a souligné que cette bataille a montré le courage des soldats de la Marine populaire vietnamienne et leur volonté de se sacrifier pour la protection de la souveraineté nationale sur les mers et les îles.



L'événement visait non seulement à rendre hommage aux soldats qui ont perdu la vie pour défendre la souveraineté du pays, mais aussi à susciter le patriotisme au sein de la jeunesse, a déclaré Duong Dinh Lieu, vice-président du Comité du Front de la Patrie de la ville de Da Nang.

Des dirigeants de l'Université Dong A offre dix paquets cadeaux, d'une valeur unitaire d’un million de dongs (42,24 dollars), à dix familles de héros morts sur l’île de Gac Ma. Photo : VNA



Lors de la cérémonie, les dirigeants de l'Université Dong A ont profité de cette occasion pour remettre dix paquets cadeaux, d'une valeur unitaire d’un million de dongs (42,24 dollars), à dix familles de héros morts sur l’île de Gac Ma. - VNA