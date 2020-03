Dà Nang (VNA) - La 21e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur l’environnement côtier et marin (AWGCME) devrait avoir lieu du 13 au 15 mai à Dà Nang, selon le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Une vue de la ville de Dà Nang. Photo: VNA



La plus grande ville du Centre accueillera également la 31e réunion des hauts officiels de l’ASEAN sur l’environnement (ASOEN 31) et d’autres réunions qui sont prévues du 16 au 22 août.Dà Nang a été sélectionné pour accueillir une série d’événements environnementaux en 2020 par le Secrétariat de l’ASEAN et le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, car la ville a laissé une forte impression sur les étrangers lors d’événements précédents, selon le ministère.Elle est la deuxième ville du Vietnam à remporter le prix de la ville écologiquement durable de l’ASEAN en 2011, et également l’une des trois villes du pays à rejoindre le réseau de villes intelligentes de l’ASEAN en 2018.Le pays assume à partir du 1er janvier la présidence de l’ASEAN qui regroupe Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. – VNA