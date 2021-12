Le pont Rong (Dragon) de Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – La plus grande ville du Centre devra accueillir 27 vols de Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways le 1er janvier 2022.

Da Nang collaborera avec Vietnam Airlines pour organiser une cérémonie d’accueil du premier vol du Nouvel An, avec à bord environ 150-180 passagers.

L'aéroport de Da Nang. Photo : VNA

Cette ville balnéaire met activement en œuvre des activités touristiques en assurant une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace du COVID-19.

Elle prévoit d’organiser plusieurs événements, dont des spectacles et des expositions de photos, pour saluer le Nouvel An et célébrer le 25e anniversaire du jour où Da Nang est devenue une ville relevant du ressort central…

A ce jour, environ 300 établissements d'hébergement, plus de 50 agences de voyages et neuf des 16 zones touristiques de Da Nang ont rouvert leurs portes, avec de nombreux programmes de promotion pour attirer des touristes.- VNA