Photo: Comité d'organisation

Hanoï (VNA) – Le festival de musique classique vietnamienne (VCMF) aura lieu du 10 au 17 mars pour la première fois dans la ville de Da Lat (Hauts Plateaux du Centre), ville de musique créative de l'UNESCO.

L'événement devrait attirer environ 30 000 visiteurs avec de nombreuses œuvres de musique classique interprétées par des artistes nationaux et étrangers tels qu'Arietta, Song Hong Ensemble, Schubert in a Mug, Vietnam Youth Music Institute - VYMI et Vietnam Youth Orchestra, entre autres.

Selon l'organisateur, une série d'événements spectaculaires seront organisés lors du festival, parmi lesquels le concert « Le son des cuivres », le concert d'opéra « Mua yeu » (Saison de l'amour) avec des extraits de grands classiques, notamment « La Flûte enchantée » de Mozart et un séminaire sur « la musique classique pour tous ».

A cette occasion, une exposition spéciale des œuvres du peintre Nguyen Tu Nghiem – l'un des quatre plus influents du Vietnam au XXe siècle, avec Bui Xuan Phai, Nguyen Sang et Duong Bich Lien – aura lieu.

Da Lat a reçu le titre prestigieux de « Ville UNESCO de musique créative » lors d'une cérémonie tenue le 30 décembre 2023.

Au Vietnam, Hanoï a été la première ville à rejoindre, en 2019, le Réseau des villes créatives de l'UNESCO. –VNA