Les exportations nationales de produits en cuir et de chaussures se sont bien portées ces premiers mois de l’année. Photo: baovinhphuc.com.vn

Hanoi (VNA) - Selon les statistiques du Département général des Douanes, les exportations nationales de produits en cuir et de chaussures se sont bien portées ces premiers mois de l’année avec une forte croissance en valeur observée dans la plupart des débouchés.



En particulier, la valeur à l’export de janvier à mai a dépassé 7 milliards de dollars, pour une croissance de 14,3% en glissement annuel. Une croissance considérable a été constatée chez les premiers débouchés comme les Etats-Unis, l’UE, la Chine, le Japon, la République de Corée.



D’autres marchés comme l’Indonésie, la Russie, le Canada, l’Ukraine, la Pologne, la Thaïlande, les Emirats arabes unis... ont aussi fortement augmenté leurs importations durant cette période.



Selon les estimations de l’Association du cuir et des chaussures du Vietnam (Lefaso), actuellement, les décisions de la partie américaine sur la réduction des politiques fiscales prioritaires appliquées sur les chaussures et sandales d’origine indienne et l’augmentation continue de lourdes taxes sur les chaussures et sandales chinoises arrivant aux États-Unis pourraient créer une bonne opportunité pour les entreprises du Vietnam d'accroître leurs parts de marché aux Etats-Unis.



L’entrée en vigueur de l'Accord de Partenariat trans-pacifique global et progressiste (CPTPP) au début de cette année offre des avantages en termes de fiscalité pour ces produits du Vietnam, leur permettant d’augmenter leur présence sur le marché de l’Amérique dont le Canada et le Mexique qui sont considérés comme des débouchés prometteurs.



Sur le marché européen, les exportations nationales de ces produits maintiennent une bonne croissance. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années prochaines grâce aux priorités fiscales inscrites dans l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) qui entrerait en vigueur en 2020.



Pour l’année 2019, cette filière nationale vise 21,5 milliards de dollars d’exportation. -CPV/VNA