Nguyen Phu Trong (gauche), secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, et Raul Castro Ruz, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC). Photo : archives de la VNA



Hanoï (VNA) – Raul Castro Ruz, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), a envoyé une lettre de félicitations à Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, à l’occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du 13e mandat.



Il lui a adressé les félicitations les plus sincères et chaleureuses, avant de lui souhaiter du succès dans la mise en œuvre de la Résolution et des objectifs fixés par le 13e Congrès national du PCV. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam obtiendrait des réalisations encore plus grandes dans l’édification du socialisme.



Le Premier secrétaire du Comité central du PCV a souligné qu’au cours des six dernières décennies, Cuba et le Vietnam avaient édifié une relation exemplaire, symbole de l'amitié, de la solidarité et de la coopération entre les deux peuples frères.



A cette occasion, il a réaffirmé sa volonté et sa détermination de continuer à approfondir la relation inébranlable qui unit les deux Partis, les deux États, les deux gouvernements et les peuples de Cuba et du Vietnam. -VNA