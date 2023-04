Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez. Photo: Prensa Latina

La Havane, 17 avril (VNA) - Cuba apprécie le soutien invariable de l'ASEAN à la lutte du peuple cubain contre l’embargo et réaffirme la volonté de continuer à renforcer les relations avec l'ASEAN dans un certain nombre de domaines, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez.Il a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec les ambassadeurs des pays membres de l'ASEAN à La Havane le 14 avril.Lors de la réunion, les délégués ont discuté de la participation de Cuba au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) en 2020, ainsi que de la possibilité d'élargir la coopération dans des domaines d'intérêt commun.Les diplomates des pays de l'ASEAN, à savoir le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie et le Myanmar, ont apprécié la coopération et le soutien mutuel dans les forums internationaux, et ont affirmé leur soutien au multilatéralisme et à la protection des principes du droit international et du rôle des Nations Unies.- VNA