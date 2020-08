Hanoi (VNA) - Cuba a remis mercredi, 5 août, aux autorités vietnamiennes un lot d’Interferon Alfa 2B qui sera immédiatement acheminé à Quang Nam et à Da Nang.

Cérémonie de remise. Photo : VNA

Ce médicament, développé par des scientifiques cubains, permet de produire des anticorps contre le SARS-CoV-2 et se révèle efficace dans le traitement des malades graves.

En outre, une mission d’experts médicaux cubains est en route à destination du Vietnam pour renforcer les équipes soignantes de ces deux localités.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le général de corps d'armée Nguyen Chi Vinh, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, a exprimé sa gratitude au peuple cubain pour son sentiment particulier envers le Vietnam, en particulier en cette période difficile, et a affirmé que c'est une belle tradition dans la solidarité bilatérale et l'amitié.

Il a espéré une coordination des bureaux et des unités dans la mise en œuvre des activités de coopération avec Cuba dans les temps à venir.

De son côté, l'ambassadrice cubaine au Vietnam Lianys Torres Rivera a déclaré que la remise du médicament destiné à aider le Vietnam dans la lutte contre la pandémie contribue à affirmer la volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines médical et pharmaceutique avec le Vietnam, contribuant ainsi aux relations bilatérales de la coopération.

La diplomate cubaine a exprimé l'espoir que les deux parties poursuivront leurs efforts pour maintenir et intensifier les belles relations traditionnelles, montrant au monde la force de la solidarité et de la coopération pour lutter efficacement contre les défis communs de l'humanité. - VNA