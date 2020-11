Les inondations dans la province de Battambang, au Cambodge , le 10 octobre 2020. Photo: AFP

Phnom Penh (VNA) - Le ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches distribuera plus de 5 000 tonnes de semences de riz aux agriculteurs touchés par les inondations, dont 1 000 tonnes qui ont déjà été distribuées.



Le ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches Veng Sakhon a déclaré que le don de semences de riz visait à aider les agriculteurs à replanter du riz dans les zones endommagées par les inondations.



Des régions dont les cultures agricoles ont été complètement endommagées par les crues soudaines et qui ont suffisamment d'eau pour la replantation recevront les semences de riz et d’autres cultures, a déclaré mardi M. Sakhon.



Des centaines de milliers d'hectares de rizières et d’autres cultures, soit 4,14% du total des rizières et d’autres cultures au Cambodge, ont été affectés par les crues soudaines, a-t-il ajouté.



Lors de sa dernière visite dans la province de Banteay Meanchey, au nord-ouest, le Premier ministre Hun Sen a déclaré que chaque famille d'agriculteurs touchés par les inondations recevra 100 kilogrammes de semences de riz pour la replantation après la fin des inondations.



Cette semaine, le Premier ministre Hun Sen devra présider les cérémonies de distribution de plus de 3 000 tonnes de semences de riz à trois provinces de Pursat, Battambang et Banteay Meanchey.



Selon le Comité national de gestion des catastrophes du Cambodge, au 28 octobre, les inondations ont touché 121 villes, arrondissements et districts de 20/25 provinces cambodgiennes et de Phnom Penh. Elles ont fait 44 morts ; endommagé plus de 134 000 maisons, 951 écoles, 307 pagodes, près de 285 ha de rizières et plus de 97 000 ha de maraîchers, outre des routes, ponts et canaux. -VNA