Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (premier, droite), les vices-Premiers ministres offrent des dons pour soutenir des sinistrés au Centre . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau du gouvernement a tenu lundi matin, 19 octobre, une collecte de fonds pour soutenir des habitants au Centre souffrant des conséquences des pluies torrentielles et des crues survenues ces derniers jours.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, les vices-Premiers ministres et des cadres du Bureau du gouvernement ont offert des dons pour aider des sinistrés à retrouver rapidement une vie normale et stable.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre et président du Bureau du gouvernement Mai Tien Dung a insisté sur de graves conséquences des pluies torrentielles et des crues dans certaines provinces du Centre, notamment à Thua Thien-Hue et Quang Tri.

Le bilan des intempéries établi à 18h00 le 18 octobre est de 84 morts, 38 disparus, selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles



En particulier, dans la commune de Phong Xuan, district de Phong Dien, province de Thuan Thien-Hue, des glissements de terrain ont enterré 17 ouvriers de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 et 13 cadres et soldats faisant partie d'une équipe de sauvetage composée de 21 membres mise en place le 12 octobre pour secourir des ouvriers de Rao Trang 3.

Le 18 octobre, vingt-deux soldats et responsables militaires sont portés disparus après qu’un glissement de terrain avait englouti leur base dans la région montagneuse de la province de Quang Tri.

En outre, 52.933 maisons ont été inondées, 24.734 maisons endommagées ou détruites, 924 ha de riz, 106.616 de cultures vivrières, 461.627 animaux domestiques et volailles morts noyés, 17.409 m de routes devenues impraticables.-VNA