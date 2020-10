Hanoi (VNA) - La Réserve nationale et la Direction de sauvetage et de lutte contre les intempéries de Thua Thiên-Huê ont distribué dimanche, 25 octobre, des marchandises aux sinistrés de cette province du Centre, ravage par les crues et inondations meurtrières.

Les autorités de Thua Thiên Huê remettent des équipements de sauvetage | Photo: VNA

À cette occasion, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a remis aux autorités provinciales 250 bâches plastiques et 50 purificateurs d’eau de la part de l’Agence internationale pour le développement du Japon (JICA-Vietnam), 500 kits d’outils de travaux et 650 ensembles d’ustensiles de cuisine du Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire en matière de gestion des catastrophes.



La Réserve nationale a offert aux habitants dans le besoin des générateurs électriques, des canoës, des maisons-tentes, des gilets de sauvetage et des rations de combat.

Les pluies torrentielles et les inondations qu'elles ont entraînées du 6 au 22 octobre dans la province ont fait 29 morts, 14 disparus, 36 blessés. Les dégâts matériels sont aussi très importants. La production industrielle, le tourisme, les services sont gravement perturbés. De nombreuses zones agricoles et aquacoles ont été ravagées. Les travaux d'infrastructure civile pour les soins de santé, l'éducation, les transports et l'irrigation ont été très endommagés.

Fidèles aux traditions «de soutien mutuel» et «des feuilles saines protègent les feuilles déchirées», divers organisations et individus, directement ou par l'intermédiaire des organisations de réception des aides de la province, ont offert de nombreux biens pour les populations sinistrées. Au 22 octobre, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Thua Thien - Hue a reçu 29,3 milliards de dongs et la Croix-Rouge provinciale, 5,4 milliards. - VNA