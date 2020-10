Les lettrés de Hà Dông est un collectif de 8 poètes, peintres, artistes et entrepreneurs qui a obtenu l’un des prix Bùi Xuân Phai 2020 « Pour l’amour de Hanoï ».

L'ambassade du Vietnam au Laos a organisé le 25 octobre à Vientiane une campagne de collecte de l'argent au profit des sinistrés touchés par les crues et inondations dans la région du Centre.

La Réserve nationale et la Direction de sauvetage et de lutte contre les intempéries de Thua Thiên-Huê ont distribué le 25 octobre des marchandises aux sinistrés des crues de cette province du Centre.

Des organes compétents vietnamiens, canadiens et sud-coréens et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont collaboré pour effectuer deux vols pour rapatrier plus de 350 citoyens vietnamiens.